Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında

Enkazdan saatler sonra bir güzel haber daha geldi
Konya'da çöken binadan iki kişinin kurtarılma anları kamerada

Enkaz altındaki şahsın AFAD görevlisine ilk sözü dikkat çekti
Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından yangın tüpünün fiyatı fırladı

Facianın ardından utandıran hareket! Yüzde 100 zam yaptılar

Arnavutköy'de Motorlu Kuryeye Ters Yönden Çarpan Araç Kazaya Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de cadde üzerinde ilerleyen motorlu kuryeye, dönülmez tabelasına rağmen ters yöne dönmeye çalışan hafif ticari araç çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve olayda şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul Arnavutköy'de cadde üzerinde ilerleyen motorlu kuryeye ters yöne dönmeye çalışan hafif ticari araç çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde ilerleyen motorlu kuryeye dönülmez tabelası bulunmasına rağmen ters şeride dönmek için manevra yapan hafif ticari araç çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ters yöne dönmeye çalışan şahısların haklıymış gibi motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin"
img

Giderken söyledikleri de çok konuşulur
img

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Facia adeta 'geliyorum' demiş! Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler

Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler
Samet Akaydin resmen Rizespor'da: Giderken söyledikleri çok konuşulur

Giderken söyledikleri de çok konuşulur
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.