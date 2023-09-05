Arnavutköy'de modelini beğendiği okul çantasını böyle çaldı

Arnavutköy'de bir kırtasiye dükkanına giren kadın, vitrinde asılı olan çantalardan beğendiği modeli çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.