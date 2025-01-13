Arnavutköy'de Minibüse Çarpan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Arnavutköy'de park halindeki minibüse çarpan sürücü yer değiştirip böyle kaçtı

Kaza anı ve sürücünün yer değiştirmesi kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir servis minibüsüne çarptı. Minibüste hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay sonrası sürücünün yan koltuktaki kişiyle yer değiştirdiği görüldü.

Olay, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü gece saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre cadde üzerinde araç kullanma pratiği yapan kadın şoför, aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje çarpma tehlikesi geçirdi. Daha sonra park halindeki servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsünde ve otomobilde hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, kazanın gerçekleştiği daha sonra otomobil içerisinde bulunan şoför ve yan koltukta bulunan kişinin yer değiştirip olay yerinden kaçtığı görüldü. Öte yandan yan koltukta oturan kişinin kucağında çocuğun bulunduğu şans eseri olayda kimsenin yaralanmadığı görüldü. Sabah işyerine geldiklerinde araçlarının hasarlı olduğunu fark eden turizm firması yetkilileri güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte olayı polise bildirdi. Kaçan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

"İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı, bu bir vicdan meselesi"

Çarpma sonucunda aracı hasar alan Tolga Aklan yaşadığı durum ile ilgili, "biz sabah işimize geldiğimizde aracımızın vurulmuş olduğunu gördük. Kenara kayıtlarını incelediğimizde bir arkadaş sanırım eşine şoförlük öğretiyor, bizim aracımıza vuruyorlar hiç bir şekilde ne bir not ne bir numara bırakmadan kaçıp gidiyorlar. Bir kaç gün bekledik ama kimse gelmedi arayıp sormadı, biz gereken müracatları yaparak şikayetçi olduk. Vurduktan sonra şoförler yer değişiyor, normalde bir hanımefendi sürerken daha sonra erkek olan kişi direksiyona geçiyor. Yanlarında çocuklarıda var ona da bir şey olabilirdi can bu kadar ucuz olmamalı diye düşünüyorum. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Çocuk yan tarafta bulunan kişi kimse onun kucağında kamera kayıtlarında hepsi görülüyor, kazadan sonra yer değiştirip olay yerinden kaçıyorlar. Hiç umursamıyorlar aracımız okul taşıtı normalde servis çekemiyor suanda. Burada birileri yürüyor olabilirdi, spor yapan birisi olabilirdi, biz oturuyor olabilirdik insan canı bu kadar ucuz olmamalı bu bir vicdan meselesi." Şeklinde konuştu.

Polis ekipleri olay yerinde kazaya karıştıktan sonra yer değiştirip olay yerinden uzaklaşan şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.