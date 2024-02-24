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Arnavutköy'de Metro İnşaatında İş Makinesi Devrildi, Operatör Yaralandı

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Arnavutköy'de bir metro inşaatı sırasında çalışan bir iş makinesi yokuşta devrildi ve operatör yaralandı. Yaralanan operatör hastaneye kaldırılırken panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Devrilen makine vinç yardımıyla kaldırılırken şantiye alanı ve iş makinesi dron ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy'de metro inşaatı içinde çalışan iş makinesinin devrilmesiyle operatör yaralandı. Yaralanan operatör hastaneye kaldırılırken panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Devrilen makine vinç yardımıyla kaldırılırken şantiye alanı ve iş makinesi dron ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir metro şantiyesinde çalışma yapan iş makinesi yokuşta yük taşıdığı esnada devrildi. Devrilen iş makinesinin operatörü, makinenin altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda sıkıştığı iş makinesinin altından çıkartılan işçi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şantiye alanı ve devrilen iş makinesi de dron kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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