Arnavutköy'de Makas Atan Hafriyat Kamyonu Sürücüsüne İdari Para Cezası

Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak 10 bin 466 TL idari para cezası kesildi.

Sultangazi - Arnavutköy yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir hafriyat kamyonu makas atarak ilerlemiş trafikte tehlike saçarak hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye atan kamyon sürücüsü sinyal vermeden hızla şerit değiştirerek yoluna devam etmişti. Görüntülere ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma çerçevesinde 34 GDC 750 plakalı araç sürücüsünün A.K isimli şahıs olduğu tespit edilerek polis ekiplerince yakalandı.

Sürücü A.K.'ye "plakanın okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak" suçundan 2 bin 647 TL, "makas atmak" suçundan 6 bin 439 TL, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" suçundan 690 TL, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 TL olmak üzere toplamda 10 bin 466TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca "karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık, ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" iddiasıyla gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL