Arnavutköy'de mahalle sakinlerinin metruk bina isyanı

Metruk binanın uyuşturucu ve fuhuş yuvası haline döndüğünü iddia eden mahalleli, sorunun çözülmesini istedi

İSTANBUL - Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan metruk bir bina, mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre; metruk bina uyuşturucu kullanan, satan ve fuhuş yapanların merkezi oldu.

Anadolu Mahallesi'nde bulunan bina, mahalle sakinlerinin iddiasına göre yaklaşık 1 senedir metruk halde yıkılmayı bekliyor. Mahalle sakinleri, mal sahibinin ilgilenmediğini binanın uyuşturucu kullanan, satan ve fuhuş yapan kişilerin merkezi haline geldiğini söylüyor.

"Birinin zarar mı görmesi lazım ? biz endişeliyiz"

Mahalle sakinlerinden İlhan Ertürk, "Burada uzun zamandan beri terk edilmiş metruk bina içerisine halk arasında balici, tinerci diye tabir edilen kişiler gelip fuhuş alemi olarak kullanmaya başladılar. Defalarca kez şikayetlerimiz var binanın pencere, kapı gibi eşyalarını çalıp sattılar. Bunun yanında içeride uyuşturucu alemi yapıyorlar. Bugün de 3 yaşındaki bir kız çocuğunu binanın içerisine sokmaya çalışırken komşumuz fark edip engelledi. Bunu mahalle sakinleri duyunca da ortalık karıştı burada bir can yanması mı gerekmiyor. Biz gerekli kurumlara endişelerimizi ifade ettik ama illa masum bir çocuğa zarar mı gelmesi gerekiyor anlamış değilim. Biz mahalle sakinleri olarak korkuyoruz ve endişeliyiz" dedi.

"Çocuklara para verip içeriye sokmaya çalışıyorlar"

Yine aynı mahallede yaşayan ve araçları zarar gören Enes Şahin, "Buraya her gün uyuşturucu getiriyorlar sırtlarında çanta ile bazen kadınlar ile geliyorlar buraya. Buradaki küçük çocuklara da para verip içeriye sokmaya çalışıyorlar zaten kafaları yerinde değil bağımlılar. Bir şeyler çalmaya çalışırken arabalara zarar verdiler" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri devriyeyi arttırdı

Yapılan şikayetlerin ardından metruk bina ve çevresinde devriye görevi yapan polis ekibi sayısının arttırıldığı öğrenildi.