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Arnavutköy'de mahalle bakkalı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de mahalle bakkalı alev alev yandı

Arnavutköy'de bir mahalle bakkalının alt katında bulunan depo kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Arnavutköy'de bir mahalle bakkalının alt katında bulunan depo kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangında depo kısmı alev alev yanarken kaldırıma dizilmiş olan pazar tahtalarının yanmaması için mahalleli seferber oldu.

Yangın, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Erdem Sokak üzerinde bulunan bir mahalle bakkalının depo kısmında çıktı. Neden çıktığı henüz tespit edilemeyen yangın da bakkal alev alev yandı. Sokak üzerinde kurulan pazar nedeni ile kaldırıma dizilmiş pazar tahtaları da yangın büyümesin diye alevlerin arasından çıkartıldı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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