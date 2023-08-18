Arnavutköy'de Mağaza Hırsızı Çocuğa Tokat Attı

ARNAVUTKÖY'de bir mağazadan çaldığı kıyafetleri, yanında getirdiği poşete dolduran kadın, iş yeri sahibi tarafından yakalanınca yanındaki çocuğa tokat atarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ve sonrasında yaşananlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de bulunan çocuk giyim mağazasına yanında 3 çocukla birlikte gelen bir kadın, elinde getirdiği beyaz poşete gizlice doldurduğu kıyafetleri çalmaya çalıştı. Kadın elbiselere bakma bahanesiyle kıyafetleri poşete doldururken, çocukları da mağaza çalışanı görmesin diye annelerinin önüne geçip kamufle etti. İşletme sahibi Rümeysa Ateş, kadından şüphelendiği için güvenlik kamerasından izledi. Ateş, kadını bir süre izledikten sonra hırsızlık yaptığından emin olunca, dükkandan çıkmak üzereyken peşinden koşarak ürünleri elinden aldı. Ürünler elinden alınan ve polise bildirileceği söylenen kadın yanındaki çocuğa da vurarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, işletme sahibi aynı kadının daha önce de geldiğini ve hırsızlık yapacağını bildiği için şüphelendiğini söyledi.

Mağaza sahibi Rümeysa Ateş, "Mağazaya geldiğinde fark ettim, daha önce de gelmişti. Gidip monitörden izledim ve hırsızlık yaptığını anladım. Dışarı çıkana kadar bekledim ve gidip elindeki poşetlerden ürünlerimizi aldım. Ona ikinci gelişiniz neden yapıyorsunuz diye sordum. Hiçbir şey söylemedi. Polise söyleyeceğim dedim. Bu sefer de çocuğun kafasına vurdu ve kaçıp gitti. Ben daha önce geldiği için tanıdım ve hırsızlık yapacağını bildiğim için beni oyalamaya çalıştı. Muhatap olmadım ve hırsızlık yapınca yakaladım. Yaptığı çok üzücü ve çocuklarını alet ediyor bu duruma. Yakalandığı için çocuğunun kafasına vuruyor. Ben diğer esnaflara da dikkatli olmalarını söylüyorum. İhtiyacı olsa gelse, söylese yardımcı oluruz zaten. Şikayetçi olmadık ama yaptığı terbiyesizlikten utanmasını istedik" dedi.