Arnavutköy'de Lojistik Deposunda İkinci Yangın Çıktı

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İstanbul Arnavutköy'deki lojistik deposunda soğutma çalışmaları sırasında yeniden yangın çıktığı bildirildi. İlk yangın sonrası kontrol altına alınan depoda, 5 saatlik bir müdahale sonrasında alevler yeniden yükseldi. Depo kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de lojistik deposunda soğutma çalışması sırasında yeniden yangın çıktı

İkinci kez çıkan yangın 5 saat sonra söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de yangın çıkan lojistik deposunda soğutma çalışmaları yapılırken alevler yeniden yükseldi. Yangın 5 saat sonra kontrol altına alınırken, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lojistik firmasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan ambalaj malzemeleri ve diğer yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sırasında depoda yeniden alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Bölgeye Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir ve Büyükçekmece'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yaklaşık 5 saat sürdü. Deponun bir kısmı kepçelerle yıkılırken, depo ve içindeki malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması sürüyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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