Arnavutköy'de Kurbanlık Hayvan Kaçtı, Vatandaşlar Peşine Düştü

Arnavutköy'de Kurbanlık Hayvan Kaçtı, Vatandaşlar Peşine Düştü
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İstanbul Arnavutköy'de kurban kesimi sırasında bir dana, sahiplerinden kaçtı. Boş arazide koşarak tüm vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan kurbanlık hayvan, kameralar tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de kurbanlığı kaçırdılar, boş arazide peşinde koştular

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de kurban kesen vatandaşlar, kurbanlık büyükbaş hayvanlarını elinden kaçırdı. Çayırlık alanda koşuşan dana kurban kesimi için alanda bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde gerçekleşti. Sabah saatlerinden itibaren kurban kesimi için bir araya gelen vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını ellerinden kaçırdı. Çayırlık alanda koşuşan danayı yakalamaya çalışan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde koşan büyükbaş kurbanlık hayvanın diğer vatandaşları da tedirgin ettiği hayvan sahiplerinin ise yakalamaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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