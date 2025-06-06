Arnavutköy'de Kurbanlık Hayvan Kaçtı, Vatandaşlar Peşine Düştü

Arnavutköy'de kurbanlığı kaçırdılar, boş arazide peşinde koştular

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de kurban kesen vatandaşlar, kurbanlık büyükbaş hayvanlarını elinden kaçırdı. Çayırlık alanda koşuşan dana kurban kesimi için alanda bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde gerçekleşti. Sabah saatlerinden itibaren kurban kesimi için bir araya gelen vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını ellerinden kaçırdı. Çayırlık alanda koşuşan danayı yakalamaya çalışan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde koşan büyükbaş kurbanlık hayvanın diğer vatandaşları da tedirgin ettiği hayvan sahiplerinin ise yakalamaya çalıştığı görüldü.