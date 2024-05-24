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Arnavutköy'de keçilerin tepindiği otomobilde hasar oluştu

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Arnavutköy'de keçi sürüsü bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Keçilerin tepindiği otomobilde çizikler oluşurken, o ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arabanın kaputunda tepinen keçiler kamerada

Arnavutköy'de ilginç görüntü: Keçilerin üzerinde tepindiği otomobilde hasar oluştu

İSTANBUL - Arnavutköy'de keçi sürüsü bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Keçilerin tepindiği otomobilde çizikler oluşurken, o ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde keçi sürüsü sokaktan geçtiği esnada park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Keçilerin kaput üzerinde tepinmesi nedeniyle araçta çizikler ve hasar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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