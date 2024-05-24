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Arnavutköy'de Keçi Sürüsü Otomobilin Üzerine Çıkarak Tepindi

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Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde keçi sürüsü sokaktan geçerken park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Keçilerin tepindiği otomobilde çizikler ve hasar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de keçi sürüsü bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Keçilerin tepindiği otomobilde çizikler oluşurken, o ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde keçi sürüsü sokaktan geçtiği esnada park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Keçilerin kaput üzerinde tepinmesi nedeniyle araçta çizikler ve hasar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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