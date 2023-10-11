Arnavutköy'de kaza: İşçiye çarpan motosiklet sürücüsü yere düştü

Arnavutköy'de yol kenarına dökülen kumu inşaata taşıyan işçi ile cadde üzerinde seyir halinde olan motor kurye kaza yaptı. İşçiye çarpan motosiklet sürücüsü savrularak yere düşerken kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Arnavutköy'de yol kenarına dökülen kumu inşaata taşıyan işçi ile cadde üzerinde seyir halinde olan motor kurye kaza yaptı. İşçiye çarpan motosiklet sürücüsü savrularak yere düşerken kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan motor kurye daha önceden de bina kayması nedeniyle çalışmaları mühürlenen inşaat çalışmasının önünde kumları taşıyan inşaat işçisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi ve motor kurye savrularak yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, önündeki aracı geçmeye çalışan kuryenin araçla kum yığınları arasında kalarak işçiye çarptığı sonrasında da motosikletten düştüğü görüldü. Öte yandan kazadan saniyeler önce caddeden geçen bir kadında kıl payı kurtuldu. - İSTANBUL