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Arnavutköy'de kaza: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de kaza: 1 yaralı

Arnavutköy'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy- Sultangazi yolu Kayabaşı Işıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil başka bir otomobile ve daha sonra trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sultangazi yönünde yoğun araç trafiği oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi 3. Sayfa Haberler

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