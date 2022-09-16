Arnavutköy'de kaza: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Arnavutköy'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Arnavutköy'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy- Sultangazi yolu Kayabaşı Işıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil başka bir otomobile ve daha sonra trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sultangazi yönünde yoğun araç trafiği oluştu. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sultangazi 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Arnavutköy'de kaza: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.