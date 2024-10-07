Arnavutköy'de Kavga: İş Makinesi ile Müdahale Eden Kişi Tutuklandı

Arnavutköy'de kavgaya iş makinesiyle gelen şahıs tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle komşuların tartışmasıyla çıkan kavgaya iş makinesiyle karışan sürücü tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşmişti. İddiaya göre sokakta bulunan ceviz ağacından ceviz toplamaya çalışan çocuklar, cevizleri park halindeki otomobilin üzerine düşürmesiyle iki komşu arasında kavga çıkmıştı. Kavgada taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırmıştı. Kavgaya iş makinesine binip dahil olan Mehmet Ş. T. ve iş makinesini kalabalığın üzerine sürdü. Olayda park halindeki 4 aracın zarar görürken 20 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından polis kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışanlar karakola götürülerken, iş makinesiyle dahil olan Mehmet Ş. T, ise gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.