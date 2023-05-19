Arnavutköy'de kamyonet tır dorsesine çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - Arnavutköy'de yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kayarak yan dönünce yol kapandı. Yolun kapanmasıyla karşı şeritten gelen kamyonet tırı fark etmeyerek dorsesine, başka bir ticari araç ise kamyonete çarptı. 3 aracın karıştığı kaza da kamyonet sürücüsü aracına sıkışırken itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda sıkıştığı aracından çıkartılan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi, Hadımköy - Dursunköy yolu caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre 25 ABH 597 plakalı tır sürücüsü caddede ilerlediği esnada yağışlı hava nedeniyle kontrolünü kaybederek manevra yapmaya başladı. Yapılan manevra sonucunda tır cadde ortasına yan dönerek durabildi. Yan duran tırı fark edemeyen Muammer Erdil yönetimindeki 34 BG 8606 plakalı kamyonet ise tırın dorse kısmına çarptı. Tırın dorse kısmına çarpan kamyonete de arkasında seyir halinde olan başka bir ticari araç çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda kamyonet sürücüsü Muammer Erdil kamyonette sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olası bir kazayı önlemek açısından kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken öte yandan Hadımköy - Dursunköy Yolu Caddesi trafiğe tamamen kapatıldı. İtfaiye ekipleri kamyonete sıkışan Muammer Erdil'i çıkartmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda sürücü Muammer Erdil'in cansız bedeni çıkartılabildi. Erdil'in cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırılırken Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı. Kaza sonrasında vefat eden Muammer Erdil' in acı haberini alarak yanına gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.