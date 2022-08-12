Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne saplandı Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne saplandı Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne girdi. Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne saplandı İSTANBUL - Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne girdi. Olayda otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İETT 3. Sayfa Haberler

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