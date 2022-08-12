Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne saplandı
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Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne saplandı Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne girdi.
Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne saplandı
İSTANBUL - Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne girdi. Olayda otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa