Haber : Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne saplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne saplandı

 - Güncelleme:

Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne saplandı Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne girdi.

Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne saplandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne girdi. Olayda otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İETT 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title