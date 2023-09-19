Arnavutköy'de Kamyon Şoförü ile Bahçe Sahipleri Arasında Kavga Çıktı

Arnavutköy'de bir kamyon şoförü, yola sarkan ağacın dallarına çarparak zarar verince bahçe sahipleriyle kavga etti. Baba ve oğlu, kamyon şoförüne ağaç dallarıyla saldırırken, kamyonun camını da kırdılar. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de iddiaya göre yola sarkan ağacın dallarına çarparak zarar veren bir kamyon şoförü ile ağacın dikili olduğu bahçe sahipleri arasında kavga çıktı. Bahçenin sahibi baba ve oğlu ağaç dallarıyla kamyon şoförüne saldırırken, kamyonun camını da kırdılar. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 023 Nisan Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kamyon, dalları caddeye uzanan bir ağaca çarptı. Kazanın ardından ağacın dikili olduğu bahçenin sahibi ile oğlu kamyon şoförüyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında baba ve oğlu ağacın dallarıyla kamyon şoförüne saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın camlarını kırdıkları ve şoföre saldırdıkları görülüyor.