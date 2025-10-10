Arnavutköy'de Kamyon Bakımı Sırasında Talihsiz Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hafriyat işiyle uğraşan şahıs, kamyonunun bakımını yaptığı sırada dorsenin aniden inmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedenini akrabasının bulduğu öğrenildi.

Olay, Arnavutköy ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat işiyle uğraşan Habip Can, kendisine ait kamyonun bakımını yapmak istedi. Bu sırada kamyonun dorsesindeki hidrolik sistemin boşalması sonucu dorse aniden aşağı indi. Habip Can, dorsenin altında sıkışarak hayatını kaybetti. Bir süre sonra olay yerine gelen akrabası Fikret Can, Habip Can'ı dorsenin altında hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Habip Can'ın ölüm haberini alan yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. - İSTANBUL