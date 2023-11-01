Arnavutköy'de Kafede Kanlı Kavga

ARNAVUTKÖY'de bir kafeye gelen kalabalık grup ellerindeki keserler ve sopalarla 2 kişiyi feci şekilde darbetti. Kavga anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi'ndeki bir kafede geçtiğimiz hafta sonu iddiaya göre akraba 2 grup arasında kavga çıktı. Çevredeki esnaf araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga eden taraflardan biri araya giren esnafa sinirlenerek olay yerinden ayrıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan aynı mahalledeki esnaf ile kavga eden akrabalar arasında sonraki günlerde husumet meydana geldi. Kavga eden akrabalardan oluşan kalabalık bir grup hafta sonu kafeye gelerek ellerindeki keser ve sopalarla 2 kişiyi öldüresiye dövdü. Başına aldığı darbelerle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu kavgaya anları güvenlik kamerasına da yansıdı.