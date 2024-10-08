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Arnavutköy'de Kadına Saldırı, Bekçiler Tarafından Kurtarıldı

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İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında bir kadın, erkek tarafından darp edildi. Gece bekçilerinin müdahalesiyle kurtarılan kadın, saldırganla ilgili şikayetçi olmadı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de sokak ortasında darp edilen kadını bekçiler böyle kurtardı

Kadına saldırı anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında erkek kadına yumruklayarak darp etmeye başladı. Kadını gece bekçileri kurtardı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Cadddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre otomobil ile yolculuk yapan 3 kişiden 2'si tartıştı. tartışma sonucunda araçtan inen genç kızla erkek cadde ortasında tartışmaya devam etti. Tartışma sonucunda erkek şahıs kadına yumruklarla saldırdı. Şans eseri olay yerinden geçen gece bekçilerinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı. Şahıslar polis merkezine götürüldü. Kadın, kendisini darp eden şahıstan şikayetçi olmadı. Şahıslar gece saatlerinde serbest bırakıldı. Yaşanan saldırı anları cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Arnavutköy'de Kadına Saldırı, Bekçiler Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa

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