Arnavutköy'de Kadın Sürücüler Arasında Trafik Kazası Sonrası Kavga

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İstanbul Arnavutköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası sonrası iki kadın sürücü arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de iki kadın sürücü arasında maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki kadın sürücü çarpışarak maddi hasarlı kazaya karıştı. Araçlarını durduran taraflar arasında kısa süre sonra sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın birbirine saldırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavga anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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