Arnavutköy'de Kadın Kıyafeti Giydirilen Şahıslar ve Video Olayı: Şüpheliler Yakalandı

Arnavutköy'de Kadın Kıyafeti Giydirilen Şahıslar ve Video Olayı: Şüpheliler Yakalandı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, iki kişiye kadın kıyafeti giydirip video çeken şüpheliler polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili yapılan operasyonlarda bir kişi zorla alıkonulduğu ve videosunun çekildiği bilgisi elde edildi.

Arnavutköy'de iki kişiye etek giydirip video çekmişlerdi: Polis ekipleri tarafından yakalandılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de iki kişiye kadın kıyafeti giydirilip video çeken şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 2 kişiyi, bir grup genç tespit ederek yakalamıştı. Gençler, yakaladıkları 2 kişiye kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmişti. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında Y.B.ve V.E.'yi bıçak ile tehdit ederek videosunu çeken şahısların B.A.Z. ve M.D. olduğu tespit edildi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekiplerinin çalışmalarının devamında şüpheli B.A.Z.'nin kadın kıyafeti ile videosunu çektiği Y.B. isimli şahıs ile videoda olmayan A.E. ve Y.T. tarafından geçmişte zorla alıkonulduğu öğrenildi. B.A.Z.'nin zorla soyundurulduğu ve özür videosu çektirildiği de polis ekiplerince tespit edildi. B.A.Z.'nin bu nedenle olayı gerçekleştirdiği öğrenilirken A.E., F.Ö., Y.K., M.K., ve Y.T. isimli şahıslar da düzenlenen operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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