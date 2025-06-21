Arnavutköy'de Kadın Darbedildi, Vatandaşlardan Müdahale Yok
Arnavutköy'de bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahıs tarafından darbedildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların müdahale etmemesi dikkat çekti. Polis ekipleri görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi gözaltına aldı.
Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında yanındaki şahıs tarafından darbedildi. Şiddet anı cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.
Olay Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs, sokak ortasında yanındaki kadına bağırmaya başladı. Kısa sürede tartışma yerini fiziksel şiddete bıraktı. Saldırgan yanındaki kadını darbetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, olay anında çevrede bulunan vatandaşların müdahalede bulunmaması dikkat çekti.
Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve görüntülerde yer alan şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL