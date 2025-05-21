Arnavutköy'de Kaçırılmaya Çalışılan Çocuk Kurtarıldı

Arnavutköy'de Kaçırılmaya Çalışılan Çocuk Kurtarıldı
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İstanbul Arnavutköy'de bir baba, kızına yönelik kaçırılma girişimini fark ederek onu kurtardı. Olay sonrası baba, yaşanan korku dolu anları anlattı ve kızının üzerinde bıraktığı etkiden bahsetti.

Arnavutköy'de kaçırılmaya çalışılan çocuğunu kurtarmıştı... Baba korku dolu o anları anlattı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir kişi kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken yakalanarak tutuklanmıştı. O anlarda kızının yanında olan baba o korku dolu anları böyle anlattı.

Arnavutköy'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşti. Küçük bir kız çocuğu babası otomobiliyle ilgilenirken yoldan geçen biri tarafından kaçırılmaya çalışılmış o anda kızının yanındaki yabancıyı fark eden babası tarafından kurtarılmıştı. Polise yapılan şikayet üzerine zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korku dolu anları yaşayan baba böyle anlattı.

"Kızım dışarıya çıkmaya korkar oldu"

Olay günü kızının yanında bulunan ve zanlıyı yakalayarak polise teslim eden baba Ali B., "Kızım şaşırarak geri çevirmeye başladı ben onu kurtardım elimle tutarken bacağıma sarılarak eve gitmek istedi. Şahıs aracın diğer tarafından dolanıp tekrar kızımı almaya çalışıyordu bu benim yeğenim diye bağırarak uzaklaşmaya çalıştı olay yaklaşık 10 saniye içerisinde gerçekleşti. Kızım bundan çok etkilendi benimle parka bile gelmiyor baba sen git ben annemle geleceğim diyor, pencereden bile bakmıyor. Çok uzun süre ceza alarak dışarıda dolaşmasını istemiyorum. Bugün benim canım yanmadı ama başka birinin canının yanmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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