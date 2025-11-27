Haberler

Arnavutköy'de Kaçan Sürücünün Kazası: Ehliyetsiz Olduğu Ortaya Çıktı

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, başka bir araca ve bina duvarına çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü gözaltına alındı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, önce önündeki araca ardından bir binanın duvarına çarptı. Kazayı yara almadan atlatan şüpheli gözaltına alınırken, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Olay İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Polis ekipleri; seyir halindeki şüpheli araca durması yönünde uyarıda bulundu. Sürücü, anonslara rağmen durmayarak kaçmaya devam etti. Kısa süreli kovalamaca birkaç sokak boyunca sürdü. Kaçan otomobil, önce önünde seyir halinde bulunan araca, ardından da bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem araçlarda hem de duvarda hasar meydana geldi. Kaza sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kazanın ardından çevrede toplanan vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları yer aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve bu nedenle kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Kazayı yara almadan atlattığı öğrenilen sürücü polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
