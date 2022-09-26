Arnavutköy'de işportacı ile vatandaş arasında kavga çıktı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri İstanbul Arnavutköy'de işportacı ile vatandaş arasında ürün nedeniyle kavga çıktı. İstanbul Arnavutköy'de işportacı ile vatandaş arasında ürün nedeniyle kavga çıktı. İşportacı vatandaşı bıçaklarken, olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, dün Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kitap satan A.T isimli işportacı ile O.A isimli vatandaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir birlerine saldırırken, cebindeki bıçağı çıkartan işportacı vatandaşı yaraladı. Kavga sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Fatih kavga 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Arnavutköy'de işportacı ile vatandaş arasında kavga çıktı: 1 yaralı - Haberler

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