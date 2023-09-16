Arnavutköy'de İş Yerinden Palet Hırsızlığı

Arnavutköy'de bir iş yerinin önüne istiflenmiş olan paletleri hurdacı görünümlü kamyonet ile çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda hırsızlar, hurda malzemelerle aracın plakasını gizleyerek olay yerinden kaçtılar. Daha önce de aynı şahısların başka mahallelerde hırsızlık yaptığı görüntülerde belirlendi.

Arnavutköy'de bir iş yerinin önüne istiflenmiş olan paletleri hurdacı görünümlü kamyonet ile gelerek çalan hırsızlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde hurdacı görünümlü kamyonet bir işletmenin önüne yanaştı. Şahıslardan biri araçta beklemeye devam ederken diğeri paletleri tek tek kamyonetin kasasına atarak çaldı. Kasaya paletleri yükleyen hırsızlar kamuflaj olarak kullandıkları hurda malzemelerle aracın plakasını da gizleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Farklı zamanlarda farklı mahallelerde hırsızlık yapıyorlar

Görüntülerde görünen kamyonet ve hırsızlık yapan bir kadının daha önce de Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde hırsızlık yaptığı anlar haberlere konu olmuş, röportajda konuşan kişi de 3 yıldır hırsızlığın devam ettiğini söylemişti. Yeni kaydedilen görüntülerde de yine aynı şahısların hırsızlık yaptığı görüldü. - İSTANBUL