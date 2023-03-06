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Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Arnavutköy'de çeşitli aparatlar ile girdikleri iş yerinden 15 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlardan biri polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Arnavutköy'de çeşitli aparatlar ile girdikleri iş yerinden 15 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlardan biri polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişinin temkinli bir şekilde iş yerine girdikleri ve el çabukluğu ile elektronik eşyaları çaldıkları görüldü.

Olay 3 Mart günü sabah saatlerinde Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 erkek şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla iş yerine girdiği, iş yeri içerisinden 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar çaldığı tespit edildi. İş yeri sahibi zararının yaklaşık 15 bin TL olduğunu belirtti.

Polis ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına ilişkin başlatılan çalışmalar kapsamında, Y.Ç. isimli şahıs 6 Mart günü Hadımköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Y.Ç. 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçundan adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülere 2 şahsın temkinli bir şekilde iş yerine doğru ilerlediği ve el çabukluğu ile elektronik malzemeleri çaldıkları anlar yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hadımköy 3. Sayfa Haberler

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