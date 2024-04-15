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Arnavutköy'de İş Hanında Yangın Çıktı

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Arnavutköy'de 64 işyerinin bulunduğu iş hanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkutan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 10.30 sıralarından Deliklikaya Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan 64 işyerinin bulunduğu iş merkezinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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