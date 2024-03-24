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Arnavutköy'de İnşaat Alanında Prefabrik Konteyner Yangını

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Arnavutköy'de inşaat alanında işçilerin kaldığı prefabrik konteyner alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçilerinin kaldığı 2 katlı prefabrik konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapıdan yoğun şekilde siyah dumanlar yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan konteynerde büyük hasar meydana gelirken, yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alev alev yanan yapıdan yükselen dumanlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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