Arnavutköy'de İlginç Hırsızlık Olayı: Çocuk Ayakkabıları Giyip Kaçtı

Arnavutköy'de İlginç Hırsızlık Olayı: Çocuk Ayakkabıları Giyip Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de bir apartmanda 30 bin liralık ayakkabıları çalan çocuk, kendi terliklerini bırakıp çaldığı ayakkabılarla apartmandan çıktı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

Arnavutköy'de bulunan bir apartmanda film sahnelerini aratmayan hırsızlık olayı yaşandı. Çocuk kapı önlerinde bırakılan toplam değeri 30 bin lira olan ayakkabıları çaldı. Daha sonrada da Kendi terliklerini bırakıp, çaldığı ayakkabılarla apartmandan çıktı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Düzlük Sokakta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Yaklaşık 30 bin TL değerindeki ayakkabıları toplayan çocuk, ilginç bir detayla dikkat çekti. Şahıs, olay yerinde kendi terliklerini bırakarak çaldığı ayakkabıları giyip apartmandan çıktı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hırsızlık sonrası bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri ekipler tarafından incelemeye alınırken, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Hırsızlığın gerçekleştiği apartman sakinlerinden olan Ahmet Karaca yaşanılan durumla ilgili, "Burada yaşanan bir hırsızlıkla alakalı ayakkabı denilince giyilmemiş ve pahalı ayakkabılar. Bir çocuğa hırsız demek ona hakaret gibi geliyor ama bunu yapan değil de yaptıranı ben önemsiyorum aslında. Bu çocuğun yakalanıp bu alışkanlığından vazgeçmesine sebep olacağına inanıyorum binaya giriş ve hırsızlık anı görüntüleri var önce bir çift alıyor daha sonra ikinci geldiğinde bir çift daha alıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkes başladı! İran'dan 'Son darbeyi vurduk' mesajı

İsrail-İran savaşında dünyanın beklediği haber geldi
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi

İran saldırısıyla sarsılan ülke, uçaklarını Türkiye'ye yönlendirdi
Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor

Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor! İşte program
Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler

Arda'dan Ancelotti'yi kızdıracak sözler
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu

Netanyahu, 'savaşı bitirmek istedi', Tahran'dan yanıt gecikmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket! Telefon gelince salondan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.