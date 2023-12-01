Arnavutköy'de bir çöp konteynırına atılan onlarca balık görenleri şoke etti. Bir vatandaş şaşkınlığını saklayamayarak o anları kayıt altına aldı. Balıkların kim ya da kimler tarafından neden çöpe atıldığı ise bilinmiyor.

Arnavutköy'de ilginç görüntü: Çöp konteynırına onlarca balık atıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir çöp konteynırına atılan onlarca balık görenleri şoke etti. Bir vatandaş şaşkınlığını saklayamayarak o anları kayıt altına aldı. Balıkların kim ya da kimler tarafından neden çöpe atıldığı ise bilinmiyor.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'ndeki bir çöp konteynırına onlarca balık atıldı. Dün akşam saatlerinde bir konteynır dolusu balık görenleri şoke etti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde boyu yaklaşık 1 metreye ulaşan balıkların konteynıra atıldığı görüldü. Balıkların kim ya da kimler tarafından ne amaçla çöpe atıldığı bilinmiyor.