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Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Arnavutköy'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Ekiplerin kaza mahallindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne 3. Sayfa Haberler

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