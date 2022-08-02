Arnavutköy'de iki komşunun kavgası ölümle bitti - Haberler

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Arnavutköy'de iki komşunun kavgası ölümle bitti

Arnavutköy'de iki komşunun kavgası ölümle bitti

Arnavutköy'de uzun yıllardır komşu olan iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

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Arnavutköy'de uzun yıllardır komşu olan iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılan şahıs, kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Katil zanlısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 26 Temmuz Salı gecesi 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre uzun yıllardır komşu olan Nurettin Çelebi (61) ve Hasan E. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çelebi aldığı darbelerin etkisiyle yere yığıldı. Gelen gürültü üzerine dışarı çıkan Mustafa Çelebi ve eşi, yerde yatan ağabeyi Nurettin Çelebi için ambulans çağırdı. Nurettin Çelebi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurettin Çelebi 3 günlük yaşam mücadelesinin kaybederken, Hasan E. ise gözaltına alındı. Hasan E.'nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

"Abimi yerde tekmeliyordu"

Olayı anlatan Mustafa Çelebi, "Yatsı namazının hemen sonrasıydı. Ben de kapıdan çıkarken bir bağrış sesi duydum hemen koşarak geldim. Abimin yaşadığı yerin kapısı açıktı oraya geldiğimde Hasan E.'nin abimi tekmelediğini gördüm. Yapmayın etmeyin derken oğlu da geldi ama sakinleştiremedi vurmaya devam ediyordu. Olaylar bittiğinde abim yerde yatıyordu zar zor nefes alıyordu hemen ambulansı aradık abim 2 gece yaşadı daha sonra vefat etti" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çelebi kavga 3. Sayfa Haberler

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