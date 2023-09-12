Arnavutköy'de Husumetli İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Arnavutköy'de husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Tekstil atölyesinde başlayan kavga sokağa taşınırken, meydan muharebesini aratmayan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Taraflardan birinin, diğer tarafın işlettiği tekstil atölyesine gelmesi üzerine başlayan kavga, sokağa taşındı. Cadde üzerinde onlarca kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, meydan muharebesini aratmayan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL