Arnavutköy'de Husumetli Gruplar Arasında Meydan Muharebesi Gibi Kavga
Arnavutköy'de husumetli olan iki grup arasında çıkan kavga, meydan muharebesini aratmadı. Tekstil atölyesinde başlayan tartışma sokağa taşınırken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde onlarca kişi birbirine saldırıyor.
Arnavutköy'de meydan muharebesini aratmayan kavga
Arnavutköy'de husumetli olan 2 grubun kavgası film sahnelerini aratmadı
İSTANBUL - Arnavutköy'de husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Tekstil atölyesinde başlayan kavga sokağa taşınırken, meydan muharebesini aratmayan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Taraflardan birinin, diğer tarafın işlettiği tekstil atölyesine gelmesi üzerine başlayan kavga, sokağa taşındı. Cadde üzerinde onlarca kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, meydan muharebesini aratmayan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.