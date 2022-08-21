Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de hurdalık alan alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de hurdalık alan alev alev yandı Arnavutköy'deki hurdalık alan bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Arnavutköy'de hurdalık alan alev alev yandı

İSTANBUL - Arnavutköy'deki hurdalık alan bir anda tutuşarak alev alev yandı. Hurdalığın bulunduğu mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, bugün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesi Nilsu Sokak'taki bir hurdalık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alanda bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title