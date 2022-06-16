Arnavutköy'de hırsızlıktan vazgeçmedi motosikleti 1 dakika sonra böyle çaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de hırsızlıktan vazgeçmedi motosikleti 1 dakika sonra böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Arnavutköy'de hırsızlıktan vazgeçmedi motosikleti 1 dakika sonra böyle çaldı

Arnavutköy'de bir binanın önünde bağlı olan motosiklet 2 kişi tarafından çalındı.

Arnavutköy'de bir binanın önünde bağlı olan motosiklet 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı kameraya yansırken, hırsızların ise önce motosikleti düşürdükleri ve kaçtıkları yaklaşık 1 dakika sonra ise geri gelip düşürdükleri motosikleti çaldıkları görüldü.

Olay, dün gece İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Hüseyin Muhammet'in akşamları ek iş olarak hurdacılık yaparken kullandığı motosikleti apartmanın önünden çalındı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızlık anında motosikleti yere düşüren 2 kişinin koşarak kaçtığı ve yaklaşık 1 dakika sonra geri gelerek hırsızlığa devam ettiği görüldü. Motosiklet sahibi Hüseyin Muhammet ise polise giderek şikayetçi oldu.

Motosikleti çalınan Hüseyin Muhammet, "Ben bu motosiklet ile çocuklarıma bakabilmek için hurdacılık yapıyordum, motosikleti çaldılar bari kimliğimi geri getirsinler. Onu da motosikletin içerisinde unutmuştum. Hırsızlık dün sabah saatlerinde meydana geldi. Ben bağladım sabah kalktığımda motosikleti kapıda göremedim. Ben sadece çocuklarımın geçimi için uğraşıyordum. Akşamları hurdacılık yapıyordum. Benim birde sakat kardeşim var bakmakla yükümlü olduğum ona da bakmam gerekiyor sadece kimliğimi getirsinler motoru da istemiyorum artık tamam" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title