Arnavutköy'de Hırsızlık Yapan 2 Kadın Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Arnavutköy'de ellerindeki kartlarla binaların giriş kapılarını saniyeler içinde açıp girdikleri dairelerde hırsızlık yapan 2 kadın mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Girdikleri binadaki dairelerden 1 saat boyunca hırsızlık yapan kadınlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi'nde bir binaya giren 2 kadın hırsız, bina giriş kapısını ellerindeki kartlarla saniyeler içinde açtı. Bina girişinde ve içerisinde güvenlik kameralarını fark eden 2 kadın, tanınmamak için yüzlerini elleriyle kapattı. Yaklaşık 1 saat boyunca bina içerisindeki dairelere girip hırsızlık yapan kadınların o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan aynı kadınların ilçedeki farklı mahallelerde de bazı evlere girmeye çalıştığı, etrafı kolaçan ettiği o anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL