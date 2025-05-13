İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! MİT adım adım takip edecek

Gözler 2. aşamada! MİT takip edecek, elebaşları için kritik karar
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek

DEM Parti tarihi kararın ardından harekete geçiyor

Arnavutköy'de Hırsızlık Şoku: 500 Bin TL Değerinde Altın Çalındı

Arnavutköy'de Hırsızlık Şoku: 500 Bin TL Değerinde Altın Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki kadın, bir daireden 500 bin TL değerinde altın çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından güvenlik kameralarındaki görüntüler incelenirken, mağdur vatandaş hırsızların yakalanmasını istedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir eve giren 2 kadın, evde bulunan yaklaşık 500 bin TL değerindeki altını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda bir binayı gözüne kestiren 2 kadın, sokakta bir müddet turladıktan sonra binaya girerek kapısını açtıkları daire içerisinde bulunan yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların sokakta dolaştıktan sonra önce binaya daha sonra da daireye girdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, mağdur vatandaş yetkililerden yardım istedi.

Hırsızlarla karşılaştı, aklına bile gelmedi

Olayın yaşandığı gün sokakta keşif yapan hırsızlarla karşılaşan mağdur Sezen Gürsel, evinde yapılan hırsızlığı bir gün sonra fark etti. Güvenlik kameralarını incelediğinde karşılaştığı o kadınların evinden hırsızlık yaptığını fark eden Gürsel, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri her yerde 2 kadın hırsızı arıyor.

"Ben evden çıktıktan yaklaşık 15 dakika sonra eve hırsızlar giriyor"

Yaşadığı durumu anlatan ev sahibi Sezen Gürsel, "Ben evden çıktıktan yaklaşık 15 dakika sonra eve hırsızlar giriyor. Önce yan binaya giriyorlar ben otobüs durağına gidene kadar benim evime giriyorlar. Ben o gün eve geri dönecektim iyi ki geri dönmemişim. Ben hırsızlık olduğunu anlamadım ertesi gün, yani bir gün sonra sabah fark ettim. Evde hiçbir dağınıklık yoktu. Kendim kaybettim diye düşündüm. Daha sonra polise gittim ama çok ümitli konuşmuyorlar. 7 bileziğim, yüzüğüm ve kızımın telefonu çalındı. Hırsızlar bu sokakta dolaşmışlar ellerinde de bir şeyler var sürekli. Kapıyı zorlayarak açmışlar ev içerisinde 10 dakika kalmışlar çok kalmamışlar. Ben kapıdayken önümden geçerek yan binaya girdiler ben çıktıktan sonra da benim evime girdi. 500 bin TL değerinde zararım var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti

Balık Ayhan hayatını kaybetti
Akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti

Yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.