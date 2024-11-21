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Arnavutköy'de Hırsızların Pahalı Ayakkabı Sevinci Güvenlik Kamerasında

Arnavutköy'de Hırsızların Pahalı Ayakkabı Sevinci Güvenlik Kamerasında
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İstanbul Arnavutköy'de bir apartmana giren iki hırsız, pahalı bir ayakkabı bulduklarında sevinçle birbirlerine 'çak' yaptılar. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsızlar, sevinçlerinin ardından ayakkabıyı çaldı.

İstanbul Arnavutköy'de ayakkabı çalmak için bir apartmana giren 2 hırsız, apartman dairelerini dolaştığı esnada denk geldikleri pahalı bir ayakkabıyı görünce birbirlerine "çak" yaparak sevindi. Hırsızların sevinci apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de gerçekleşti. Bir apartmana hırsızlık için giren 2 şahıs apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları incelediği esnada gördükleri pahalı ayakkabı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek birbirlerine "çak" yaptı. Hırsızların sevinci güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, pahalı ayakkabıyı gördükten sonra bir müddet sevinen hırsızların daha sonrasında ayakkabıyı kıyafetlerinin içine saklayarak çaldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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