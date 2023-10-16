Arnavutköy'de Halı Hırsızlığı: Güvenlik Kameraları Şüphelileri Saniye Saniye Kaydetti

Arnavutköy'de bir vatandaşın yıkandıktan sonra tel çitlere astığı halılar, gece yarısı sokaktan geçen kişiler tarafından çalındı. Sabah halısının yerinde olmadığını fark eden kişi, güvenlik kameralarından hırsızın kim olduğunu tespit edip halısını geri aldı. Bir mağazanın önünde sergilenen halılardan biri de bebek arabasıyla kaldırımdan geçen kadın tarafından çalınarak, bebek arabasının üzerine konuldu. Halı hırsızları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy'de çalınan halısını kameradan izleyerek buldu, geri aldı

Arnavutköy'de halı hırsızları kamerada, beğendikleri halıları sırtlayıp götürdüler

İSTANBUL - Arnavutköy'de yıkanan halılarını tel çitlere atan bir kişinin halıları gece yarısı sokaktan geçen kişiler tarafından çalındı. Sabah saatlerinde halını olmadığını fark eden kişi güvenlik kameralarını izleyip hırsızın kim olduğunu tespit edip halısını geri aldı. Bir mağazanın önünde sergilenen halılardan biri de bebek arabasıyla kaldırımdan geçen kadın tarafından çalınarak bebek arabasının üzerine konuldu. Halı hırsızları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye de görüntülendi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz hafta içi birden fazla noktada halılar çalındı. İmrahor Mahallesi'nde yaşanan olayda halıları yıkanan bir kadın kuruması için tel çitlerin üzerine astı. Tel çitlerin üzerine asılı olan halılardan biri caddeden geçen şahıs tarafından omuzuna yüklenerek çalındı. Sabah kalktığında halılarının olmadığını fark eden kadın izlediği güvenlik kamerasından tespit ettiği kişiye giderek halısını geri aldı. Hırsızlık anı ve kadının halısını alarak geri taşıdığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Kameradan tanıdıkları halı hırsızını buldular, çalınan halıyı geri aldılar

Yaşanan hırsızlık ile ilgili konuşan Hanife Baydar, "Bizim gelinimiz yıkadıkları halıları tellere asmışlar akşam biri götürmüş sabah komşunun kamerasından gördük biz gidip bulup geri getirdik. Biz kurusun diye asmıştık gece gelip 00.30'da çalmışlar. Bizde daha önce hiç halı hırsızı görmedik çok ayıp. Biz kameraya baktık öyle gördük hırsızlık olduğunu. Biz kim olduğunu bulduk gittik halımızı geri aldık kamerada tanıdık kim olduğunu" şeklinde konuştu.

Bebek arabasının üzerine koyarak çaldı

Öte yandan yine Arnavutköy Fatih Caddesi'nde bulunan bir işletmenin önünde serili olan halıları gözüne kestiren bebek arabaları hırsız beğendiği halıyı sararak bebek arabasının üzerine yükledi. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızın içerisinde bebeğinin olduğu arabayla hırsızlık yaptığı görüldü.

Yaşanan olayla alakalı konuşan işletme sahibi Şahin Güler, "Bizim mağazamız var Cuma günleri biz teşhire az ürün çıkartıyoruz halı reyonumuzda birkaç halımız vardı bir abla gelmiş burada halıyı sarmış çocuk arabasının üzerine koyarak alıp gitmiş. Bebek arabasının üzerine yüklemiş götürmüş ve bebek içinde. Bizim arkadaş halıya baktığında eksik olduğunu fark etti daha önce hiç karşılaşmadık halı hırsızıyla gerçekten. Diğer meslektaşlarıma önerim kapı önündeki eşyalara dikkat etmeliler. Biz ihtiyaç sahibi olsa yardımcı oluruz ama halı zaruri bir ihtiyaç değil ve hırsızlığın küçüğü büyüğü olmaz" İfadelerini kullandı.