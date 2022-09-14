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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu otomobile çarpıp yan yattı

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu otomobile çarpıp yan yattı

Arnavutköy'de otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Arnavutköy'de otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Yan yatan kamyondan dökülen toprak yolu kapatırken, kaza yeri havadan görüntülendi.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören bağlantı noktasında meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel S. kontrolündeki 34 JM 1287 plakalı otomobil bağlantı noktasından dönerek İstanbul Havalimanı'na gitmek istediği esnada bir hafriyat kamyonu otomobile çarptı. Çarpma sonucunda yaklaşık 200 metre sürüklenen kamyon yan yattı. Kamyondan dökülen toprak nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken, otomobilde bulunan 2 kişi başka bir araçla havalimanına devam etti.

Kaza yeri ve kapanan yol dron ile görüntülendi

Kaza sonrasında bağlantı yolu trafiğe kapatılırken, yolu kullanmak isteyen araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Kaza yeri, kapanan yol ve çalışmalar dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Havalimanı Marmara 3. Sayfa Haberler

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