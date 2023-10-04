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Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kadından biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.