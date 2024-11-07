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Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Kaçak Döküm Yaptı

Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Kaçak Döküm Yaptı
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Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonunun ormanlık alana kaçak döküm yaptığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay sırasında kamyon sürücüsü, döküm sahasına para ödememek için hızlıca dorseyi boşalttıktan sonra araziyi terk etti.

Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonunun ormanlık alana kaçak döküm yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki ormanlık araziye kaçak döküm yapan bir hafriyat kamyonu, yoldan geçen araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, döküm sahasına para ödememek için dorsesindeki hafriyat toprağını kaçak şekilde döken kamyon sürücüsünün hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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