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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi Hafriyat kamyonu içinde sıkışan kişi itfaiye yardımı ile kurtarıldı Arnavutköy'de kaygan zeminden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu devrildi.

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi

Hafriyat kamyonu içinde sıkışan kişi itfaiye yardımı ile kurtarıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de kaygan zeminden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Devrilen kamyonun içinde bulunan 2 kişiden biri araçta sıkıştı.

Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy - Haraççı yolu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Yanan yönetimindeki 34 BFF 421 plakalı hafriyat kamyonu kaygan zemin nedeni ile cadde üzerinde kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonette bulunan sürücü araçtan kendi imkanları ile çıktı. Cem Aras ise araçta sıkıştı. Aras, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın kurtarılma ve hastaneye sevk anları görüntülenirken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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