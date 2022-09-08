Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim

Arnavutköy'de trafik polisleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Arnavutköy'de trafik polisleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Eş zamanlı denetimlerde usule uygun olmayan çok sayıda kamyonda bağlanarak otoparka çekildi.

Arnavutköy'de sabahın erken saatlerinden itibaren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro ekipleri başta olmak üzere sivil trafik ve bölge trafik ekiplerinin desteği ile ilçe de kaçak hafriyat dökümü noktasında mesken tutulan yerler olarak bilinen alanlarda, otoyol bağlantıları ve kaçış güzergahlarında eş zamanlı uygulama noktaları kurularak denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde eksiği olan araçlar ve şoförleri affedilmedi cezai işlem uygulandı. Usule uygun olmayan kamyonlar ise bağlanarak otoparka çekildi. Denetimlerin gün boyu ilçenin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

"Emniyet şeridini kullananlara da ceza yağdı"

Kurulan uygulama noktalarını fark etmeyerek, trafikten kaçmak amacı ile emniyet şeridini kullandığı tespit edilen otomobil sürücülerine ise cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir kişinin ise mevcut ehliyetine el konularak aracı bağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Arnavutköy Hisarcık 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title