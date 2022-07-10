Arnavutköy'de göle dönen yolda sürücülerin zor anları Arnavutköy'de sağanak yağış sonrasında bir cadde adeta göle döndü. Arnavutköy'de sağanak yağış sonrasında bir cadde adeta göle döndü. Caddeden geçmeye çalışan araç sürücüleri zor anlar yaşarken, o anlar havadan görüntülendi. Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında sağanak yağış etkili oldu. Arnavutköy'de de zaman zaman etkili olan yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi'ni göle çevirdi. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşarken, yaşananlar dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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