Üye Girişi
Haberler

Arnavutköy'de Geri Dönüşüm Tesisi'nde Çıkan Yangın, İhmal Yüzünden Büyüdü

Arnavutköy'de Geri Dönüşüm Tesisi'nde Çıkan Yangın, İhmal Yüzünden Büyüdü
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'deki Azimli Geri Dönüşüm Tesisi'nde, kapalı alanda sigara içen çalışanların neden olduğu yangında itfaiye ekipleri zorlukla müdahale etti. Yangın, kısa sürede yayılarak tesisi dumanla kapladı.

Arnavutköy'de bulunan Azimli Geri Dönüşüm Tesisi'nin kapalı alanında iddiaya göre sigara içen çalışanlar yangına neden oldu. Kısa sürede iş yerini dumanlar sararken, ihmalkar çalışanlar itfaiye ve polis ekiplerini tesise almamak için zorluk çıkarttı. Ekipler, güçlükle de olsa yangını kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde bulunan Azimli Geri Dönüşüm Tesisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kapalı alanda sigara içen işçilerin neden olduğu yangında kısa süre içinde tesisi dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlatırken, çalışanlar iş yeri içerisine kimsenin girmesine izin vermedi.

Öte yandan, çalışanlar yangına müdahale eden itfaiye ekibi, polis ve gazetecilere zorluk çıkarttı. Ekipler güçlükle de olsa yangını kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İş Kazası Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Çevre Yaşam

İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi maşa gibi kullanamayacaklar

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı
İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

İsrail'in misillemesi sonrası komşuya bir saldırı daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Barcelona hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bursaspor Kütahyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Kütahyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Göztepe Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Saatler ne zaman geri alınacak? Cumartesi hangi diziler var? 26 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler İbo Aslan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Manchester City Southampton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) M. City Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Augsburg Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Augsburg B.Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.